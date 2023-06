Athlétisme: Trois champions olympiques à Athletissima

Athletissima pourra compter sur la présence de trois champions olympiques. L’Éthiopien Selemon Barega (5000 m), l’Américain Ryan Crouser (lancer du poids) et l’Américaine Katie Moon (saut à la perche) s’ajoutent à une liste d’athlètes déjà bien garnie.

Avec le 1500 m masculin et la présence du Norvégien Jakob Ingebrigtsen, ces trois disciplines seront les plus disputées du meeting lausannois. Le 5000 m masculin promet un beau duel entre Barega, médaillé d’or à Tokyo, et l’Ougandais Joshua Cheptegei, recordman du monde de la discipline.