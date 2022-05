Berne: Trois chats sauvages relâchés dans la nature

Animal de l’année 2020

Le chat sauvage est un habitant indigène. Il préfère les zones riches en couvert comme les forêts mixtes de feuillus et les forêts alluviales, mais on le trouve aussi dans les espaces ouverts bien structurés. Le chat sauvage est protégé en Suisse. Pendant un certain temps, il a été considéré comme éteint, mais depuis les années 1980, les populations se reconstituent lentement. Actuellement, les chats sauvages se trouvent principalement dans le Jura, mais ils se répandent de plus en plus en direction du Plateau, comme le prouve encore une fois la découverte de jeunes chats sauvages dans le Seeland. Il a été nommé animal de l’année en 2020.