Valais: Trois chauffards italiens affolent les radars, ils risquent gros 

Lancés à pleins gaz sur la route du col du Simplon en direction de l’Italie, deux motards ont été enregistrés à 144 et 151 km/h sur un tronçon limité à 80km/h début juillet. Les deux compères, âgés de 43 ans et 48 ans et domiciliés en Italie se sont vu infliger une interdiction de conduire en Suisse pour une durée indéterminée. Ils ont en outre dû s'acquitter d'une garantie d'amende.