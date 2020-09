Une vidéo tournée la semaine passée dans le centre de l’Italie tourne en boucle sur les réseaux sociaux et choque les internautes. Les images montrent plusieurs chevaux sur le Monte Cusna s’enfuir au galop. Trois d'entre eux perdent leur équilibre font quelques roulés-boulés avant de plonger vers la mort. Selon les médias locaux , deux chevaux adultes - dont une femelle gestante - et un poulain ont été tués dans ce tragique accident.

Des randonneurs ont retrouvé les carcasses des animaux le 9 septembre dernier, certaines avaient des traces de morsures. Les animaux ont probablement été effrayés par un prédateur, peut-être un ou plusieurs loups, imagine la presse locale. Au début de la vidéo, on peut voir une pierre rouler à proximité du troupeau. On ne peut donc pas déterminer avec certitude si les chevaux galopent pour l’éviter ou à cause d'un prédateur.