France : Trois chiens tués par des boulettes empoisonnées lors d’un concours

Une enquête a été ouverte après la mort suspecte de trois animaux lors du championnat de France de Canicross, dans le sud du pays.

Trois chiens ont succombé, un quatrième est encore hospitalisé. Facebook

Le championnat de France de Canicross, une course pédestre avec chiens, a été endeuillé par un mystérieux drame, ce week-end à Vauvert (Gard). Trois animaux sont morts empoisonnés, et un quatrième est actuellement hospitalisé, a annoncé dimanche, le parquet de Nîmes (sud). «Une enquête a immédiatement été ouverte en flagrant délit» pour «acte de cruauté envers des animaux, pour lequel sont encourus deux ans d’emprisonnement et 30’000 euros d’amende», a expliqué la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac.

La compagnie de gendarmerie du groupement de Vauvert est chargée de l’enquête. «Une reconstitution des preuves est en cours afin d’identifier ce qu’il s’est passé», a ajouté la procureure. Sur Facebook, une des organisatrices du concours a laissé parler son chagrin et sa colère: «Palma, Oslo et Opale nous ont quittés en quelques minutes à cause d’un acte de cruauté horrible, et ce, malgré la réactivité immédiate de notre équipe vétérinaire sur place», a-t-elle écrit.

Sur le même réseau social, la fédération des sports et des loisirs canins a barré son logo d’un bandeau noir. Elle évoque «un geste abject criminel de personne(s) qui ont mis des boulettes de viande empoisonnées sur le site». La fédération a porté plainte et la seconde journée de la finale du championnat, qui devait se tenir dimanche, a été annulée. La mairie de Vauvert va, elle aussi, porter plainte. Elle a également annoncé pris un arrêté municipal pour interdire l’accès au bassin des plaines et aux bois durant le temps de l’enquête.

D’après France 3, les boulettes de viande disposées sur le parcours de la course contenaient un produit contre les limaces. Les chiens ont succombé environ 10-15 minutes après avoir mangé cet aliment. Selon Yvon Lasbleiz, président de la fédération des sports et des loisirs canins, le quatrième animal est tombé malade après avoir reniflé le vomi de ses congénères. «Je ne sais pas si cette personne se rend compte de son acte. Quand on voit ce que cela a fait aux chiens, imaginez si un enfant s’était approché de ces boulettes!» s’insurge-t-il.

