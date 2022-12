Trois coiffures cool que tout le monde peut réaliser

Les occasions spéciales requièrent des tenues spéciales. Et pour les tenues spéciales, il faut une coiffure adaptée, qui ne nécessite pas de formation de coiffeur. Les idées suivantes sont bien plus simples que d'emballer des cadeaux.

Barrettes

Enfants, nous savions déjà comment fixer une barrette dans les cheveux. Pour Noël, choisissons une alternative festive: barrettes argentées, dorées, ornées de paillettes ou de perles. Une fois la sélection faite, posez-vous la question: cheveux détachés ou attachés? Ensuite, prenez une barrette à la fois et alignez-les à différentes distances dans vos cheveux. En règle générale, plus le mélange est sauvage, plus le look est cool.

Qui a dit que les perles étaient fades? Set de barettes de Mango, Fr. 19.95. Mango Tout est une question de détail: set de barettes, Fr. 7.90 chez Manor. Manor

Queue de cheval

Simple et élégante, cette coiffure est particulièrement mise en valeur avec des cheveux longs. Pour que la queue de cheval soit aussi lisse que possible, il faut utiliser le fer à lisser. Avec un peigne, faites une raie bien marquée au milieu ou sur le côté et fixez les mèches qui dépassent avec de la cire ou de la crème. Attachez vos cheveux en une queue de cheval basse et vaporisez un peu de laque sur la coiffure si nécessaire.

Pour ce look, la chaleur donne un résultat parfait: fer à lisser de GHD, Fr. 190.- via Globus. Globus Pourquoi les élastiques à cheveux se perdent-ils toujours? Peu importe, il y en a assez: Elastiques de DailyGo, Fr. 6.50 via Galaxus. Galaxus

Serre-tête

Vous n’avez pas oublié les tenues emblématiques des personnages de «Gossip Girl» et vous sentez une âme de Blair Waldorf? Dans ce cas, il vous faut un serre-tête. Cet accessoire pour cheveux revient régulièrement sur le devant de la scène mode. C’est donc l'occasion pour en porter un à Noël. Pour cela, faites une raie au milieu et placez délicatement le headband par-dessus. Vous pouvez aussi peigner votre crinière vers l'arrière et faire passer le headband de la racine des cheveux jusqu’au sommet du crâne.