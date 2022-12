Vaud: Trois collèges fermés pour cause d’enseignants en grève 

Le syndicat SUD avait lancé un appel à la lutte pour ce mardi. Par lutte, entendez débrayage et grève. De nombreux enseignants du canton de Vaud ont suivi cet appel. Selon le syndicat, trois établissements secondaires de l’enseignement obligatoire sont donc restés fermés. À Cossonay et à Renens, les collèges n’ont pas ouvert de la journée, et à Morges le Collège de Beausobre a dû fermer dès 14 heures, explique Françoise Emmanuelle Nicolet, de la Fédération syndicale SUD. «Un établissement est tenu de fermer ses portes s’il ne peut pas offrir au minimum 50% des cours», rappelle la syndicaliste.