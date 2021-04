Live stream : Suivez en direct le concert d’Aliose

Le festival Caribana organise une soirée de live streaming depuis Lausanne. Le duo nyonnais Aliose est sur scène. Son concert est à regarder en intégralité.

Le Vaudois Pat Burgener, qui a récemment sorti le single «Waiting On The World To Change» avec Marius Bear, ouvrira les feux à 19h30. Il sera suivi, à 20h15, par le duo nyonnais Aliose. Alizé et Xavier ont publié à l’automne 2020 l’excellent EP «Comme des gangsters». Le final, à 21h05, sera assuré par Marina Kaye. La Française, qui a explosé en 2015 avec le single «Homeless», a, quant à elle, dévoilé son troisième album, «Twisted» en novembre 2020.