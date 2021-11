Everest : Trois corps découverts dans la zone de recherche au Népal

Les corps sans vie de trois individus ont été retrouvés. Trois alpinistes français d’élite étaient recherchés depuis fin octobre. Une avalanche s’était déclenchée.

Ang Norbu, sherpa et chef de l’opération de recherche et de sauvetage, avait précisé que son équipe composée de cinq guides de montagne devait être rejointe samedi dernier, par des guides de montagne internationaux expérimentés en provenance de France.

Réouverture aux touristes

Membres du Groupe excellence alpinisme national (GEAN), formation d’élite de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM), les jeunes alpinistes faisaient partie d’une équipe arrivée fin septembre, dans la région du Khumbu et de l’Everest, dans le but de gravir différents sommets culminant à quelque 5000 et 6000 m, au sud de l’Ama Dablam (6814 m).