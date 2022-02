Sion (VS) – Trois cortèges finalement prévus pour Carnaval

À la Planta

«Nous avons toujours été dans l’optique d’organiser une édition 2022, quitte à devoir continuellement s’adapter, rappelle Gérald Gaillard. Pour les plans, on n’en est pas à la lettre C. En réalité, on n’a bientôt fait tout l’alphabet.» Il y a un mois, les organisateurs annonçaient un millésime réduit de cinq à trois jours, dont deux organisés dans une halle à Chandoline. La semaine suivante, le comité d’organisation avait changé son fusil d’épaule en annonçant une manifestation sur quatre jours, de jeudi prochain à dimanche, avec comme épicentre la place de la Planta. Ces dates sont désormais définitives.