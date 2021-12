France voisine : Trois dealers et leur «nourrice» arrêtés à Annemasse

Plus de deux kilos de drogue ont été saisis et des trafiquants interpellés dans le cadre d’une enquête sur un trafic de stupéfiants.

Un point de deal, situé dans le quartier du Livron, à Annemasse (F), n’est plus. Au terme d’investigations lancées en octobre, la police nationale a arrêté le 14 décembre , trois vendeurs, un acheteur et un sexagénaire qui conservait la drogue chez lui, indique «Le Messager» . Lors de la perquisition au domicile de cette « nourrice » , plus de deux kilos de stupéfiants ont été découverts: 1,4 kilo de cannabis, 388 grammes de résine de cannabis et 433 grammes de cocaïne.