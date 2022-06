Haut-Valais : Trois délits de chauffard en trois jours

Deux automobilistes et un motard se sont fait attraper à des vitesses beaucoup trop élevées.

Vendredi, peu après 17h, sur le col du Grimsel, deux véhicules portant des plaques françaises ont été enregistrés aux vitesses de 162 km/h et 145 km/h au lieu des 80 km/h autorisés sur ce tronçon. Le premier automobiliste est un Français âgé de 32 ans domicilié en France. Le deuxième est un Suisse de 33 ans domicilié à Genève. Dimanche, peu avant 18h, un motard suisse âgé de 18 ans domicilié à Fribourg, a été mesuré à une vitesse de 155 km/h au lieu de 80 km/h, sur la route cantonale à Niedergesteln.

Les auteurs détenant un permis de conduire suisse se sont vu retirer leur permis. Une interdiction de circuler sur le territoire helvétique pour une durée indéterminée a été notifiée au chauffard détenant un permis de conduire français. Ils ont tous été dénoncés au Service de la circulation et de la navigation ainsi qu’au ministère public. Ils s’exposent à des retraits de permis de conduire, et à une interdiction de conduire sur le territoire helvétique, pour au moins deux ans, ainsi qu’à des peines privatives de liberté d’un an au minimum.