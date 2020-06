118 migrants sur l’Ocean Viking

Trois demandes pour un port de débarquement, zéro réponse

Le bateau-ambulance de SOS Méditerranée Ocean Viking a porté secours jeudi à 118 migrants échoués en mer.

«Pas de réponse»

«Nous avons formulé trois demandes, vendredi matin, samedi et aujourd'hui (lundi) en fin de matinée, mais nous n'avons pas eu de réponse, même pas un accusé de réception» de la part des autorités concernées, a déploré la porte-parole de l'ONG, Laurence Bondard, auprès d'un journaliste de l'AFP embarqué à bord de l'Ocean Viking. «C'est inacceptable et illégal au regard du droit maritime international qui est très clair: toute personne sauvée en mer doit pouvoir être débarquée le plus rapidement possible dans un lieu sûr», a-t-elle ajouté.