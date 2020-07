États-Unis

Trois détenus sauvent la vie de leur gardien

Trois détenus du comté de Gwinnett, en Géorgie, ont prodigué les premiers soins à leur gardien, victime d’une crise cardiaque. L’homme a survécu.

«On ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé, mais les détenus ont remarqué qu’il «semblait se sentir mal», a déclaré le bureau du shérif. Après sa ronde de garde, le gardien est retourné à son bureau où il a perdu connaissance. L’homme est tombé et s’est ouvert la tête. Pour tenter de le réveiller rapidement, les détenus ont commencé à frapper sur leurs portes, ce qui a permis à l’adjoint de reprendre suffisamment connaissance pour ouvrir les cellules.

Les trois incarcérés se sont alors précipités vers le gardien, gisant sur le sol, pour lui prodiguer les premiers soins. Fier de leur acte, le shérif du comté a partagé la photo des trois hommes et les a remerciés publiquement. «Nous sommes profondément reconnaissants à ces trois détenus pour le courage, la détermination et la gentillesse dont ils ont fait preuve. Ils n’avaient aucune obligation de porter secours à un adjoint vulnérable et en sang, mais ils n’ont pas hésité.»