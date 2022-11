Qatar 2022 : Trois élus UDC ont vu dans le Qatar «un grand pays»

Trois élus et ex-élus UDC se sont envolés pour le Qatar, afin de voir la Nati jouer. En effet, les conseillers nationaux Thomas Aeschi et Thomas Matter, accompagnés de l’ancien président du parti Toni Brunner, n’ont pas hésité à se rendre au pays hôte du Mondial de football malgré les appels au boycott, rapporte «20 Minuten», juste avant la session parlementaire qui commence ce lundi.

«Pour nous, il s’agissait surtout d’aller voir le match mais aussi de prendre position justement sur les discussions autour du boycott de la Coupe du monde», explique Thomas Aeschi, qui est aussi chef du groupe parlementaire UDC. «La boycotter tout en achetant de plus en plus de pétrole et de gaz qataris est tout simplement hypocrite».

«Bien éduqués et ouverts d’esprit»

Et l’élu balaie les critiques sur les droits de l’homme bafoués. «C’est précisément depuis l’attribution de la Coupe du monde au Qatar en 2010 que la situation n’a cessé de s’améliorer et qu’elle peut se comparer aujourd’hui à celle des anciens pays organisateurs comme la Russie, le Brésil ou l'Afrique du Sud».

Thomas Aeschi ne tarit en outre pas d’éloge pour le Qatar. «Tout est parfaitement organisé et l’ambiance excellente. Les gens sont très accueillants.» Il n’a pas vu non plus de faux supporters. «Les gens que nous avons rencontrés dans le stade étaient tous de vrais fans», affirme-t-il. Les trois élus affirment aussi avoir pu discuter avec la population locale. «Les Qataris sont très bien éduqués et les locaux sont très ouverts d’esprit. Nous avons vu un grand pays et il faut féliciter la FIFA pour l’organisation de cet événement».