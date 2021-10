Texas : Trois enfants abandonnés avec le cadavre de leur frère dans une maison

L’aîné des trois frères survivants, âgé de 15 ans, a déclaré que cela faisait plusieurs mois qu’aucun adulte ne vivait avec eux à Houston.

C’est le plus âgé des trois enfants, un adolescent de 15 ans, qui a prévenu la police «que son frère de 9 ans était décédé depuis un an et que son corps se trouvait dans la chambre près de la sienne», a détaillé le shérif, Ed Gonzalez. La situation est «horrible, tragique» pour ces trois enfants qui «vivaient dans des conditions assez déplorables», a ajouté le shérif lors d’une conférence de presse.

«L’aîné faisait de son mieux»

L’aîné «faisait de son mieux pour prendre soin des autres», ses deux petits frères de 7 et 10 ans. Mais les deux plus jeunes ont «semblé souffrir de dénutrition et montr aient des signes de blessures physiques». Les trois enfants ont été transportés à l’hôpital pour être examinés et recevoir des soins. L’enquête, confiée à la police criminelle et à l’unité en charge de la maltraitance infantile, est toujours en cours, a conclu Ed Gonzalez.