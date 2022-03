Suisse orientale : Trois entrepreneurs condamnés après des factures fictives aux CFF

Une enquête du Ministère public de la Confédération, débutée il y a dix ans, a mis en lumière des faits de corruption dans l’environnement des CFF. Trois entrepreneurs ont été amendés.

L’un des trois condamnés est le propriétaire d’un magasin de piscine en Thurgovie, encore actif aujourd’hui. En 2011, il a fait deux factures fictives de 60’000 francs pour de prétendus travaux d’entretiens à la gare de Rorschach (SG): nouvelles conduites, entretien des pompes et nouvelle installation de filtrage étaient prévus. Il s’est avéré que ces travaux étaient la construction d’une piscine dans la propriété privée d’un collaborateur des CFF.

Le second condamné est le gérant d’une entreprise thurgovienne de plomberie. Il a établi trois factures fictives d’un montant de 75’000 francs pour de soi-disant travaux sanitaires dans différentes gares et sur des lignes CFF. Les travaux sanitaires ont en réalité été menés dans la propriété privée du collaborateur des CFF. Le troisième cas est celui d’un entrepreneur en bois de St Gall qui a fait des factures fictives pour un montant de plus de 200’000 francs.