Berne : Trois entreprises sur quatre sont pour l’accord institutionnel

Selon Lorenz Furrer, directeur de l’Alliance Economie Politique, le haut degré d’acceptation de l’accord-cadre institutionnel est notamment lié à la volonté de sauver les accords bilatéraux avantageux.

Pour plus de 70% des entreprises interrogées, les accords bilatéraux actuels sont globalement avantageux.

Près de trois entreprises sur quatre soutiennent l’accord institutionnel envisagé entre la Suisse et l’Union européenne. Plus de 60% des entreprises sondées approuveraient un tel accord en votation.

Le maintien des accords bilatéraux complétés d’un accord-cadre institutionnel reste de loin l’option la plus attractive pour la majorité des entreprises. C’est ce qui ressort d’un troisième sondage à ce sujet, effectué en novembre par l’institut gsf.bern auprès de plus de 1000 entreprises en Suisse sur mandat d’Economiesuisse et d’Alliance Economie-Politique.