Trois erreurs de la VAR en une soirée

VAR qui devait tout résoudre m 10.07.2020 à 13:29

Eh oui la VAR est complètement inutile. Ça fait depuis le début que je vous le dis, tant que ce sera des humains qui jugeront même avec la vidéo il y aura des erreurs. On peut bien sûr corriger des erreurs flagrantes mais on peut aussi en créer, et c'est encore plus frustrant de se faire voler par la soi-disant nouvelle technologie !!!