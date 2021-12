Russie : Trois espions ukrainiens arrêtés, dont un avec des «engins explosifs»

Les services de sécurité russes ont affirmé avoir interpellé trois Ukrainiens, dont l’un préparait une attaque à l’explosif, en plein pic de tensions entre les deux pays.

Selon le communiqué de Mos co u, deux d’entre eux «sont arrivés en Russie pour recueillir des informations et réaliser des enregistrements, photo et vidéo, d’installations d’importance stratégique vitale et d’infrastructures de transport». «Une arme à canon court et une arme automatique, ainsi que des équipements de protection individuelle, ont été trouvés dans le véhicule qu’ils utilisaient», ont-ils ajouté.