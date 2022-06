Valais : Trois étudiants développent une app pour parrainer une vache d’Hérens

Ma reine de l’été, c’est le nom du concept imaginé par Samuel, Thierry et Debora qui étudient au sein de la Business Team Academy.

Les donateurs auront la possibilité de rencontrer leur élue. HES-SO Valais-Wallis

Début mai, Shita a remporté la finale nationale des combats de reines à Aproz (VS). Un sacre qui a fait la fierté de son propriétaire, Jean-Marie Fournier. Désormais, tout un chacun peut aussi prendre part activement à ce genre de manifestation, grâce à trois étudiants de la HES-SO Valais-Wallis. En formation au sein de la Business Team Academy, Samuel, Thierry et Debora ont développé une plateforme permettant de devenir parrain ou marraine d’une vache de la race d’Hérens.

Quel est le but de cette action, nommée «Ma reine de l’été?» Soutenir de manière originale le travail des éleveurs et rapprocher agriculture et citadins. Dans le détail, la plateforme www.alpagetracuit.ch permet de découvrir 100 vaches (Poupette, Pepsy, Fury…) à l’aide d’une photo. Et s’il y a «match» et que l’amour est dans le pré, il est possible de parrainer son élue.

Un fromage et des rencontres

En contrepartie de leur parrainage, les donateurs recevront un certificat et une photo de la reine de leur cœur, un fromage AOP Orzival d’environ 5 kg et une invitation à participer aux temps forts de l’été, comme l’inalpe du 18 juin ou la désalpe, afin de rencontrer l’élue et ses camarades. Pour sa part, l’éleveur reçoit 100 francs pour un soutien direct à l’estivage de son bétail à l’alpage de Tracuit. Et 50 francs sont investis dans la création d’événements mettant en valeur la vie sur l’alpage, pendant les trois mois d’été.

Des photos, des vidéos, des anecdotes et bien sûr le classement des reines en fonction des combats seront partagés via les réseaux sociaux. De plus, les parrains peuvent gagner un week-end VIP, dans le lodge des Mazots de la Source, à Vercorin (tirage au sort le 17 septembre).