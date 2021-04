Nigeria  - Trois étudiants enlevés ont été exécutés par leurs ravisseurs

Trois étudiants parmi la vingtaine qui avaient été enlevée mardi soir à Kaduna, dans le nord du Nigeria, ont été exécutés par leurs ravisseurs, ont rapporté vendredi les autorités locales, dans un nouveau signe d'escalade de violences dans ces enlèvements de masse contre rançon. «Dans un acte diabolique et absolument cruel, les bandits armés qui ont kidnappé des étudiants de l'Université de Greenfield, ont tué trois de leurs otages», a fait savoir Samuel Aruwan, ministre local de l'Intérieur, sans toujours révéler le nombre exact d'étudiants enlevés. Les autorités de l'Etat de Kaduna, qui ont toujours clamé qu'elles ne négocieraient pas avec les ravisseurs, dans ce qui semble être le dernier kidnapping de masse contre rançon, n'ont pas révélé le nombre exact d'étudiants enlevés.

«Les corps des trois étudiants ont été trouvés aujourd'hui dans le village de Kwanan Bature, non loin de l'université», révèle Samuel Aruwan. Mardi soir, vers 20h15 (19h15 GMT), des hommes armés, communément appelés des «bandits» dans cette région, ont envahi l'université et ont enlevé une vingtaine d'étudiants, selon des sources sous couvert d'anonymat, au sein de l'établissement. Un employé a également été abattu pendant l'attaque.

«Pas un centime»

Ces gangs armés terrorisent les populations dans le centre-ouest et le nord-ouest du pays, pillant des villages, volant le bétail et menant des enlèvements de masse contre rançon. Des dizaines de villageois ont également été abattus cette semaine dans l'Etat de Zamfara. Depuis plusieurs mois, les bandits procèdent spécifiquement à des kidnappings de masse dans les établissements scolaires. 730 enfants et adolescents ont été enlevés depuis le mois de décembre. Début mars, à Kaduna déjà, des hommes armés avaient attaqué le pensionnat d'un lycée professionnel enlevant 49 élèves, dont seuls dix ont été libérés.