Cameroun: 3 explosions au départ d’un marathon font 18 blessés

Cameroun : Trois explosions au départ d’un marathon font dix-huit blessés

Dix-huit personnes ont été blessées samedi par trois explosions au départ d’un marathon dans le sud-ouest anglophone du Cameroun, en proie à un sanglant conflit entre l’armée et des rebelles séparatistes, ont indiqué le ministre des Sports et le gouverneur local.

Ces deux régions sont le théâtre depuis fin 2016 d’un conflit meurtrier entre les groupes armés séparatistes et l’armée et la police, les deux camps étant régulièrement accusés par les ONG internationales et l’ONU de crimes contre les civils. Le conflit a fait plus de 6000 morts et forcé plus d’un million de personnes à se déplacer, selon le centre de réflexion International Crisis Group (ICG).