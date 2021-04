Les habitants d’Ecublens ont vu arriver un cortège de caravanes ce début de semaine sur le terrain de sport du Collège du Pontet. Trois familles de Yéniches y sont stationnées, confirme la Police de l’Ouest lausannois. Elles se déplacent «au moyen de 20 voitures, 12 caravanes, 1 camping-car et de 3 petites remorques, dans de bonnes conditions tout en prenant en compte l'environnement», précise le Lieutenant Blaise Hauser.

Le hic, c’est que le terrain sur lequel ils se sont installés est mis au ban entre 22h et 7h, notamment pour éviter les nuisances sonores d’éventuels rassemblements nocturnes. Il est donc théoriquement interdit d’accès la nuit. «La Municipalité autorise implicitement la circulation routière à ces familles en attendant qu'une décision finale soit prise à l'échelon politique», poursuit le porte parole de la police.

Pas de craintes de nuisances

Mercredi après-midi, un accord avec autorisation de stationnement a en effet été négocié jusqu’à la fin de la semaine. Ensuite, le groupe se dirigera vers Bussigny, où il dispose d’une convention avec la commune pour s’y installer dès lundi et pour trois semaines. Avant cela, les trois familles de Yéniches, une communauté de gens du voyage de nationalité suisse, se sont d’abord dirigées vers le parking de Bellerive, mais ont été refoulées par la police lausannoise, et se sont rabattues sur Ecublens.

«Concernant la mise au ban du terrain, elle est principalement destinée à éviter les nuisances nocturnes aux résidents voisins, poursuit Christian Maeder. Mais je ne me fais pas de souci pour cela, ces familles ont des enfants, il n’y aura pas de tapage nocturne, la nuit ils dorment. Et les véhicules sont équipés en sanitaires, donc il leur faut simplement un raccord à l’eau et à l’électricité. Je ne pense pas qu’il y aura de souci.»