Série : Trois favoris pour la place de 14e Docteur

Il ne reste que quelques mois avant que Jodie Whittaker quitte «Doctor Who». Son remplaçant n’est pas encore connu.

«Je sais qu’à un moment, il y aura un autre Docteur et je sais que je peux lui donner tout ça et lui dire en pleurant: «Mon pote, tu as vraiment de la chance d’hériter d’une telle perle!» a confié Jodie, 39 ans, à «Entertainment Weekly». Reste maintenant à connaître celui ou celle que les producteurs de la 2e série «Doctor Who» et la BBC ont choisi pour succéder à la comédienne britannique. Plusieurs noms circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias outre-Manche, mais trois reviennent avec insistance ces dernières semaines: ceux de deux hommes et d’une femme.