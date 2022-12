Italie : Trois femmes abattues par un voisin, dont une amie de Meloni

Une amie de la Première ministre italienne Giorgia Meloni a été tuée dimanche à Rome par un homme qui a abattu deux autres femmes et blessé quatre autres personnes, ont annoncé la cheffe du gouvernement et les carabiniers. Le tueur, âgé de 57 ans, a tiré dimanche matin sur les participants à une réunion de syndic dans un quartier du nord de la capitale après avoir dérobé l’arme, un pistolet Glock, sur un stand de tir.

«Nicoletta était une maman protectrice, une amie sincère et discrète, une femme forte et fragile à la fois», a écrit la dirigeante d’extrême droite sur sa page Facebook, en publiant une photo d’elle et de la victime lors d’une fête. Le tueur «a été arrêté et j’espère que la justice suivra son cours rapidement». Mais «le mot +justice+ ne pourra jamais convenir à cette affaire. Parce qu’il n’est pas juste de mourir ainsi», a ajouté Giorgia Meloni.