Cinéma : Trois films suisses primés à Berlin

Sur onze productions helvétiques, trois sont revenues avec un trophée. Les femmes ont dominé le palmarès du festival.

L’Ours d’or a été décerné au film «Alcarràs» de la cinéaste espagnole Carla Simón, portrait tendre et profond d’une famille d’agriculteurs bousculée par la modernité. Avec les Françaises Julia Ducournau, Palme d’or à Cannes, et Audrey Diwan, Lion d’or à Venise, ce sont ainsi trois jeunes réalisatrices qui ont été récompensées dans les dernières éditions des grands festivals européens. Le reste du palmarès de la Berlinale est lui aussi dominé par les femmes, avec notamment un prix de la meilleure réalisation à la Française Claire Denis pour «Avec amour et acharnement» et un prix «non-genré» de la meilleure interprétation à l’actrice germano-turque Meltem Kaptan.