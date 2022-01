Etats-Unis – Prison à vie pour trois hommes fois pour le meurtre d’Ahmaud Arbery

États-Unis : Prison à vie pour trois hommes fois pour le meurtre d’Ahmaud Arbery

Reconnus coupables du meurtre du jeune Afro-Américain Ahmaud Arbery en février 2020, les trois Américains blancs ont écopé, vendredi, de la perpétuité.

Travis McMichael, 35 ans et auteur des coups de feu mortels, et son père Gregory McMichael, 66 ans, ont été condamnés à la perpétuité sans possibilité de libération anticipée. Leur voisin William Bryan, 52 ans et qui a participé à la poursuite en la filmant, a été condamné à la prison à vie avec la possibilité de demander une libération anticipée après 30 ans de réclusion.