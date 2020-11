Suisse : Trois fois plus d’accidents à trottinette qu’il y a 10 ans

Le TCS a indiqué que le nombre d’accidents à trottinette (non électriques) est passé de 41 à 150 entre 2010 et 2019, ce qui représente une progression de 266%.

Le TCS rappelle que les trottinettes traditionnelles sont autorisées à circuler uniquement sur le côté droit des trottoirs et autres chaussées réservées aux piétons, ainsi que dans les zones piétonnes.

En dix ans, le nombre d’accidents et de blessés impliquant au moins une trottinette traditionnelle a plus que triplé. Selon le TCS, il est important d’être visible et bien équipé ainsi que de respecter les règles de la circulation routière.