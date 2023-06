Suisse: Trois fois plus de grèves en 2022 que durant les deux années précédentes

En 2022, neuf cas de conflits collectifs de travail (grèves durant au minimum une journée de travail) ont été recensés, indique l’Office fédéral de la statistique, dans un communiqué publié jeudi. Cela a représenté un total de 16’709 salariés ayant débrayé et 25’200 journées de travail non effectuées.

Dans le détail, des grèves ont été recensées dans l’administration publique et dans l’enseignement (pour un total de 1483 jours), dans l’industrie (100 jours), la santé (128 jours) et des transports (2972 jours). Mais la plus forte mobilisation, et de loin, a été constatée dans la construction avec les mouvements des maçons (20’517 jours non travaillés au total).