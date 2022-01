Terrorisme : Trois gendarmes tués dans l’explosion d’une mine au Niger

L’ouest du Niger est régulièrement visé, depuis plusieurs années, par les assauts de groupes islamistes, en dépit du déploiement massif des forces.

«J’ai une pensée particulière pour les familles de trois gendarmes morts aujourd’hui (vendredi), non loin de Torodi suite à l’explosion d’une mine posée sur la route par des terroristes criminels», a indiqué Mohamed Bazoum, au cours d’une présentation de vœux du nouvel an.

«Refuge pour les terroristes»

Mohamed Bazoum s’exprimait vendredi à l’occasion d’une cérémonie à la présidence où responsables militaires et civils nigériens ainsi que des diplomates étrangers présentaient leurs vœux de Nouvel An au chef de l’État. Sur la question «du défi de lutte contre le terrorisme», le Niger «aborde 2022 avec la même détermination» et «compte pour cela sur des forces de défense et de sécurité plus aguerries mieux équipées», a-t-il assuré.