Vaud: Trois gros chantiers routiers sur le point de démarrer

La route cantonale reliant Vich et Begnins, bien que fortement dégradée, est empruntée par plus de 9100 véhicules chaque jour. Elle bénéficiera de la création d’une bande cyclable à la montée comme à la descente. Le but est de favoriser l’usage d’une mobilité active pour les pendulaires se rendant à la gare de Gland. Pour ces travaux, l’investissement sera de 4 millions.

Quelque 21 millions pour monter à la station

Ensuite, la route cantonale reliant Echallens et Goumoëns-la-Ville est elle aussi considérablement dégradée. Une reconstruction complète, pour un montant de 5,4 millions, de ce tronçon accueillant plus de 3500 véhicules par jour est nécessaire. Une bande cyclable bidirectionnelle sera aussi aménagée. Le but? Sécuriser les gymnasiens rejoignant Échallens ainsi que la population de Goumoëns-la-Ville se rendant à la gare du LEB à vélo. Durant la majorité des travaux, la route sera fermée à la circulation en dehors des accès riverains et des transports publics.