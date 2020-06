Entreprises

Trois groupes suisses parmi les 50 plus innovants du monde

Le cabinet Boston Consulting Group place Nestlé, ABB et Novartis parmi les 50 entreprises les plus innovantes de la planète.

Nestlé est la 42e entreprise la plus innovante au monde (archives).

Trois entreprises suisses, Nestlé, ABB et Novartis, figurent parmi le Top 50 des entreprises les plus innovantes au monde. Le classement est dominé par les groupes technologiques américains Apple, Alphabet et Amazon.