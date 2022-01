Saint-Gall : Trois hommes accusés d’actes d’ordre sexuel sur une fille de 15 ans

En automne 2019, sept hommes auraient eu des rapports sexuels avec une mineure, dont les trois accusés. L’un d’eux, alors âgé de 19 ans, était son petit ami.

C’est une affaire sordide que doit juger le Tribunal d’arrondissement de Saint-Gall. Trois jeunes hommes, deux originaires de Macédoine du Nord et le dernier du Kosovo, sont accusés d’actes d’ordre sexuel sur une jeune fille de 15 ans. Ils sont aussi poursuivis pour escroquerie par métier, détention illégale d’une arme et possession et diffusion de vidéos contenant de la pornographie et de la violence, notamment.