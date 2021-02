Concrètement, J. B. est accusé de viol, de lésion corporelle, de menaces, de violation de la loi sur les armes, de violation de la loi sur les produits thérapeutiques et d’atteinte à la paix des morts. Ses deux complices sont accusés d’atteinte à la paix des morts, d’entrave à l’action pénale et d’avoir induit la justice en erreur. Le Néerlandais risque 4 ans et 4 mois de prison. Ses complices risquent une peine pécuniaire de 240 jours-amendes à 340 francs. On ignore quand le procès aura lieu.