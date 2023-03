Des hommes arrêtés après l'agression de Tekashi 6ix9ine

Le rappeur new-yorkais aura peut-être le sommeil un peu plus tranquille. Deux semaines après le passage à tabac de Tekashi 6ix9ine dans un fitness qui l’avait conduit à l’hôpital , la police de Palm Beach, en Floride, a annoncé l’arrestation de trois hommes.

D’après TMZ, Rafael Medina, Octavious Medina et Anthony Maldonado ont été interpelés jeudi 30 mars 2022 pour l’agression et le vol de Tekashi 6ix9ine, des faits survenus le 21 mars 2023. Ces trois suspects ont directement été conduits à la prison du comté de Palm Beach. À ce stade, on ignore si le trio a une quelconque relation avec le gang dont faisait partie le rappeur de 26 ans. Sous les verrous en 2020, il avait balancé certains membres en échange d’une réduction de peine.