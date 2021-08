France : Trois hommes connus pour trafic de stupéfiants tués à Marseille

Trois Marseillais âgés de 25, 26 et 27 ans sont morts dans deux probables règlements de comptes durant la nuit de samedi à dimanche, annonce la police.

Vers minuit, deux hommes de 25 et 26 ans ont été abattus de plusieurs balles de calibre 9 mm et de fusil d’assaut dans la cité de «La Marine bleue» dans le 14e arrondissement, un des plus pauvres de Marseille, ont indiqué des sources proches de l’enquête. Des personnes sont arrivées en voiture et ont tiré sur les victimes, a précisé l’une de ces sources.