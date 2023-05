Iran: Trois hommes exécutés pour trafic de drogue

L’Iran a exécuté mercredi trois hommes accusés d’appartenir à un cartel de drogue, a annoncé la justice. «La condamnation à mort de trois membres du gang Panjak, le principal cartel de distribution de cocaïne et l’un des plus importants cartels de drogue du pays, a été exécutée ce matin après le processus judiciaire», a rapporté le site de la justice Mizan Online.

En 2014, six membres du gang avaient été arrêtés et une quantité de cocaïne, opium et méthamphétamine saisie, selon l’agence. Ces exécutions par pendaison interviennent deux jours après celles de deux hommes pour blasphème, qui ont suscité la condamnation de Washington et d’ONG de défense des droits humains.