Attaque de Nice : Trois hommes relâchés, un Tunisien entendu

Un Tunisien de 29 ans est soupçonné d’avoir fait le trajet migratoire avec l’assaillant, tandis que trois gardes à vue ont été levées dimanche.

Hans Lucas via AFP

Un ressortissant tunisien, interpellé samedi après-midi à Grasse (Alpes-Maritimes), «est suspecté d’avoir côtoyé l’auteur lors de son trajet migratoire», a indiqué à l’AFP une source proche du dossier. Il est «sûrement» arrivé en France depuis peu, a-t-elle ajouté. Dimanche, il était toujours en garde à vue avec deux hommes de 25 et 63 ans, présents à son domicile.

Les trois hommes interpellés jeudi et vendredi à Nice ont pour leur part été relâchés sans aucune charge retenue contre eux, a précisé une source judiciaire. Deux d’entre eux, âgés de 47 ans et 35 ans, avaient été arrêtés pour avoir été en contact avec l’assaillant tunisien, Brahim Issaoui, la veille des faits.

«Ils ont évoqué une rencontre fortuite avec l’intéressé qu’ils ne connaissaient pas et des échanges anodins. L’enquête a conforté leurs déclarations» et n’a révélé ni radicalisation, ni possible participation des deux hommes aux faits, a précisé la source proche du dossier.