Fribourg – Trois hommes jugés pour avoir organisé la folle évasion du tueur de Frasses

L’assassin avait fui en Espagne avant d’être rattrapé en 2019. Il ne sera pas jugé pour son évasion, qui n’est pas un crime.

2 septembre 2017, milieu de la nuit: Bashkim L., incarcéré à la prison centrale de Fribourg, alors condamné à la prison à vie pour assassinat (lire plus bas), peaufine les derniers détails de son évasion. À l’aide d’un fil diamanté, il lime les barreaux de la cellule 204, noue les draps de son lit, et passe quelques appels: 25 secondes, puis 7 secondes, toujours sur le même numéro. À 02h12, il met le nez dehors, et ne reverra pas l’intérieur d’une cellule avant son arrestation en Espagne deux ans plus tard. «L’évasion la plus rocambolesque de l’histoire de Fribourg», résume Fabien Gasser, procureur général du Canton.

Des téléphones, deux motos, une planque

Trois complices présumés ont comparu cet automne devant un juge de police, dont la lourde tâche consiste à déterminer l’implication de chacun.

Salim*, accusé d’être le cerveau de l’opération, a plaidé l’acquittement par la voix de son avocat. Pour Fabien Gasser, c’est pourtant lui qui, ayant passé plusieurs mois en cellule avec le meilleur ami de Bashkim puis avec Bashkim lui-même, aurait mis des téléphones et des cartes SIM à sa disposition et recruté les gens qui allaient aider le tueur dans sa fuite. «Il a un casier judiciaire digne d’une table des matières du Code pénal», a relevé le procureur général, qui estime que ce prévenu s’ingénie à berner la justice et doit être puni en conséquence. Il a requis 12 mois de prison, qui s’ajouteraient à 57 mois pour d’autres affaires.

Leo*, de son côté, admet avoir participé en mettant à disposition un appartement à Marly dans lequel Bashkim L. s’est terré plusieurs jours avant de quitter la Suisse. Le procureur l’accuse également d’avoir conduit une des motos qui attendaient le prisonnier sous ses fenêtres pour le conduire à Marly, et d’avoir préalablement reconnu le trajet; il s’était en effet fait flasher à cet endroit précis peu avant. Fabien Gasser a proposé une peine de 18 mois.

Un accusé «qui n’a rien à faire là»

Matthias*, finalement, est disculpé par ses deux coaccusés. «Je ne le connais pas, je ne lui aurais jamais demandé son aide, je ne l’aurais jamais même laissé me servir un café», a asséné Salim. Mais pour le procureur, le jeune homme également poursuivi pour trafic de marijuana a joué un rôle dans l’évasion.

S’il n’avait peut-être «pas tout compris» et agissait surtout par «loyauté mal placée», raison pour laquelle Fabien Gasser ne demande pour lui que de la prison avec sursis, il aurait été présent ce soir-là avec sa propre moto, afin de brouiller les pistes en cas de poursuite.

Prison défaillante

Ce qui n’a pas été nécessaire: l’agente de garde s’était endormie et n’avait pas vu la silhouette de Bashkim, pourtant visible sur les écrans de surveillance, passer par la fenêtre et descendre le long du mur. De nombreux dysfonctionnements de la prison étaient d’ailleurs ressortis de l’enquête, et celle-ci devrait être fermée à moyen ou long terme. «Qu’on m’explique pourquoi le directeur n’est pas là aujourd’hui pour qu’on puisse lui poser des questions. À la place, il a été promu», s’est emporté Salim.

Entre la version des prévenus, dite «Bisounours» par le procureur, et celle basée sur les contrôles téléphoniques, qui selon les avocats de la défense laisse trop de doute pour conclure à une culpabilité complète, le juge devra se baser sur les témoignages parfois contradictoires des accusés et d’une témoin. Il rendra son verdict ultérieurement.

*Prénoms d’emprunt

Une guerre sans fin L’assassinat de Frasses, celui d’un père de famille criblé de balles devant sa femme et ses enfants, n’était qu’un épisode de plus d’une longue vendetta entre deux familles kosovares, suspectées d’être également deux gangs rivaux de trafiquants de drogue. La rivalité, qui date de 1999, a fait de nombreux morts au Kosovo. Pour les accusés du procès de l’évasion, une condamnation viendrait les mettre en danger en les rendant coupables au regard de la famille endeuillée à Frasses. «Ils l’ont dit: même celui qui a collé un timbre pour leurs rivaux, ils iront le chercher, a rappelé Salim. Je n’ai rien à voir avec tout ça, mais je sais que je suis observé, moi, ma famille, mes enfants.» Les prévenus ont mentionné plusieurs épisodes inquiétants, notamment une visite armée au domicile de Leo, ou la découverte d’un GPS dans une voiture. «Ils ne s’embarrassent pas de la présomption d’innocence», a abondé Fabien Gasser, rappelant que cette famille avait mené sa propre enquête en parallèle de celle de la police après l’évasion.