Crash du MH17 : Trois hommes ont été condamnés à perpétuité

Les Russes Igor G. et Sergueï D. et l’Ukrainien Leonid K. ont été «reconnus coupable» de meurtre et d’avoir joué un rôle dans la destruction d’un avion, le Russe Oleg P. a été acquitté, a déclaré le juge président Hendrik Steenhuis. Les trois premiers ont été condamnés par contumace, car les quatre hommes ont refusé d’assister au procès, qui a duré deux ans et demi.