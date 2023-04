Nigeria: Trois humanitaires et deux gardes ont été enlevés

Les groupes Boko Haram – qui s’est rendu tristement célèbre pour l’enlèvement des «filles de Chibok» en 2014 – et Iswap, lié à l’Etat islamique, opèrent dans cette région volatile située à la frontière avec le Tchad, le Niger et le Cameroun.

Une ONG américaine

Les nationalités des travailleurs humanitaires n’ont pas été dévoilées dans l’immédiat, mais ils sont des employés de FHI 360, une ONG américaine. «FHI 360 condamne de la plus forte manière possible l’enlèvement de trois de ses employés et de deux contractuels à Ngala, au Nigeria», a déclaré la porte-parole de cette ONG Christy Delafield dans un communiqué.

Ngala est situé dans l’Etat du Borno, près de la frontière avec le Cameroun. «Nous sommes très inquiets pour nos collègues et nous appelons à leur libération inconditionnelle, immédiate et en toute sécurité», a ajouté la porte-parole.

Immense défi

L’insécurité est un immense défi au Nigeria, pays le plus peuplé d’Afrique, qui vient d’élire en février dernier son nouveau président Bola Tinubu au cours d’un scrutin contesté par l’opposition et qui doit entrer en fonction fin mai.

Depuis le début de la rébellion de Boko Haram en 2009, le conflit a fait plus de 40’000 morts et deux millions de déplacés au Nigeria, et déclenché une grave crise humanitaire, selon l’ONU. Les violences se sont depuis étendues au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins.