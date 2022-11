Crissier (VD) : Trois individus suspectés de vendre de la drogue interpellés

30 grammes de cocaïne

Les trois suspects interpellés, des Nigérians âgés entre 23 et 33 ans ont été entendus par la police. Deux d’entre eux ont été placés en détention provisoire par la procureure en charge de la procédure. Lors de la perquisition et des interpellations, les policiers ont saisi environ 30 grammes de cocaïne, du matériel de conditionnement, du produit de coupage et plus de 1800 francs suisses.