Football : Trois joueurs anglais cibles d’insultes racistes après la finale

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont été visés sur les réseaux sociaux, dimanche, au bout d’une soirée marquée par diverses violences.

La Fédération anglaise de football s’est dite «consternée» et «dégoûtée» par les propos racistes publiés sur les réseaux sociaux à l’encontre de Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, les trois joueurs qui ont manqué leur tir au but lors de la finale de l’Euro perdue face à l’Italie dimanche à Wembley.