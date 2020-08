Trois journalistes de France Télévisions licenciés

Une chose est sûre! Et c'est un mec laid qui vous le dit! Si moi je dis à une Femme "Bonjour Mademoiselle" la Femme se sentira agressée par un pervers. Si cette salutation, même ton, même lieu, même regard émane d'un beau mec, la Femme se sentira flattée d'être accostée par un charmeur gentleman.

homme femme un monde ensemble 03.08.2020 à 13:59

Ah cette rivalitée homme / femme, juste parce qu'elle fait mieux sont travail comme une pro! Les hommes (j'en suis un), faudrait arrêter de croire que vous êtes supérieurs aux femmes! D'être machistes dès que c'est une femme qui vous remettent a votre place! Bordel! Moi j'adore travaillé avec les femmes, et je les mets au même niveau que ma personne! C'est se que l'on appelle l'égalité! Voir même d'être gentleman va pas vous tués non plus! Faudrait revoir l'éducation masculine de certains, ça c'est sûr!