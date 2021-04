Vevey (VD) - Trois jours face aux juges: le procès du municipal Lionel Girardin démarre 

Après trois ans sans déclaration ni apparition publique, Lionel Girardin répond dès ce mardi matin à la justice dans un procès à huis clos partiel en raison de la pandémie. Il devra s’expliquer sur sa gestion de la Fondation Apollo, d’intérêt public et financée en grande partie par le Canton et la Ville de Vevey, qui s’occupait de loger les plus précaires.