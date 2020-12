Un tiers des déchets incinérés sont des aliments

Comme le rappelle une récente étude sur l’impact environnemental des déchets alimentaires, ceux-ci représentent un tiers des déchets incinérés, selon une enquête du Canton en 2019. Sur l’ensemble de la production de déchets ménagers (incinérés et triés à la source), les aliments correspondent à 22,3% du poids total. Parmi eux, 80% sont évitables, soit du gaspillage alimentaire absolu. Il s’agit de plats cuisinés non entièrement consommés, d’aliments périmés, ou d’aliments jetés dans leur emballage d’origine. Les 20% restants sont des déchets inévitables, liés à la cuisine (épluchures, os, noyaux, etc.). « Cela signifie que 4,5% de la poubelle des Genevois s ont constitué s de déchets alimentaires inévitables , et que 18% sont du gaspillage alimentaire » , relève l’étude.