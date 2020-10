Asie : Trois leaders pro-démocratie hospitalisés en Thaïlande

Une bagarre a éclaté, provoquant des scènes de chaos, devant un commissariat de Bangkok entre des manifestants pro-démocratie et la police.

Depuis des mois, les manifestants ont organisé des rassemblements quotidiens réclamant des réformes concernant la monarchie en vigueur en Thaïlande et que le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha, ancien chef militaire commanditaire d’un coup d’État en 2014, démissionne. Les manifestations menées par les étudiants demandent aussi une réécriture de la Constitution rédigée par les militaires et le départ du gouvernement, soupçonné de harcèlement envers ses opposants politiques.

«Prise d’étranglement»

Tosaporn Sererak, un médecin et ancien législateur, était avec les deux leaders lorsqu’ils ont été emmenés dans une ambulance vers 04H30 (heure locale). «Après l’interrogatoire, «Rung» et «Penguin» se sont sentis faibles et ont été envoyés à l’hôpital où ils devraient rester deux ou trois jours», a expliqué Tosaporn Sererak à l’AFP, ajoutant que Parit Chirawak avait des éclats de verres dans la peau à cause d’une bagarre dans la camionnette de police et que son compagnon souffrait du pied.