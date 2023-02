Football: Trois Lémaniques pour sauver la saison du FC Bâle

Le nouveau coach, ex directeur sportif. Daniela Frutiger/freshfocus

L'instabilité chronique sur les rives du Rhin a coûté sa place à Alex Frei la semaine dernière. Il a été remplacé par le directeur sportif Heiko Vogel, nommé à ce poste quelques semaines plus tôt et lui-même ancien coach du FCB il y a plus de dix ans. Le nouvel entraîneur du Parc St-Jacques a débuté son deuxième mandat par une victoire contre le FC Sion et, pour ce faire, il est revenu à l'attaque vue en début de saison, composée du trio d'anciens Lausannois Zeki Amdouni, Dan Ndoye et Andi Zeqiri.

Bien lui en a pris: le dernier a ouvert le score et offert le 3-1 à Hugo Novoa. L'ex-Carougeois, lui, a marqué le deuxième but des siens et offert trois points importantissimes à sa troupe. Les ex du LS sont bien partis pour être à nouveau alignés sur le front de l’attaque en Turquie, malgré la nouvelle embauche offensive réalisée par leurs dirigeants cet hiver, après les six arrivées de l’été dernier.

Contre Trabzonspor, dans une ambiance forcément chaude dans le Nord-Est de la Turquie, les Bâlois devront serrer les rangs pour essayer d'offrir un peu de rêve à leurs fidèles supporters - ils étaient encore près de 20'000 contre Sion la semaine dernière - pour le match retour prévu la semaine prochaine. A la clé, une place en 8e de finale, soit le niveau atteint la saison dernière, avec un bel affrontement perdu contre l'Olympique de Marseille (aller 1-2; retour 2-1).

Le FCB est certes encore en lice pour arracher la deuxième place en Super League malgré une saison ratée, mais n'a plus que les Coupes pour espérer un titre. Tout se jouera pour lui lors des 14 prochains jours, avec cet affrontement aller-retour face au 6e du championnat turc (actuellement suspendu à cause du récent séisme meurtrier dans la région) et le quart de finale de Coupe de Suisse à St-Gall, prévu le 1er mars.