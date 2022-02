Hollywood : Trois maîtresses de cérémonie pour les prochains Oscars

Les actrices Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes présenteront ensemble la grand-messe du cinéma américain, le 27 mars à Los Angeles, ont annoncé mardi les organisateurs. Une première.

Les comédiennes Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes (de gauche à droite) ont été choisies et seront chargées d’attirer les téléspectateurs devant le petit écran pour la cérémonie des Oscars dont l’audience est en baisse.

La cérémonie «de cette année vise à unir les cinéphiles. C’est pourquoi nous avons aligné trois des femmes les plus dynamiques et les plus hilarantes, au style comique très différent», a déclaré le producteur du spectacle, Will Packer, dans un communiqué.